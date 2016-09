EinsPlus 22:12 bis 22:15 Magazin Freisprecher D 2016 2016-09-25 08:12 Stereo 16:9 Merken "Freisprecher" widmet sich jeden Sonntag Fragen, die das Leben stellt. In dreiminütigen, von jungen Teams produzierten Clips werden ethische Fragen thematisiert, die im Alltag junger Zuschauerinnen und Zuschauer eine wichtige Rolle spielen: "Was bedeutet mir Ehrlichkeit? Was ist echt im Internet? Warum gibt es mich? Und sind Fettzellen eigentlich böse?" Die Fragen wirken einfach, ungewöhnlich und lustig - die Antworten der jungen Protagonisten offenbaren aber ganze Lebensentwürfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freisprecher

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 97 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 77 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 72 Min.