EinsPlus 20:15 bis 20:45 Filme Die Kunst des Verlierens D 2014 2016-09-18 02:00 20 40 60 80 100 Merken Christian Bender ist ein junger ambitionierter Boxer vor seinem entscheidenden Kampf. Zuhause kümmert er sich um seinen Vater, der nach dem zweiten Schlaganfall zu einem kompletten Pflegefall geworden ist. Maria, eine Freundin der Familie und ehemalige Freundin seines Bruders Michael, ist Krankenschwester und hilft ihm dabei. Als Michael nach langer Zeit wieder nach Hause kommt, ist er nicht die Hilfe, die Christian sich erhofft hatte, im Gegenteil: rund um das Krankenbett des schwerkranken Vaters kommt es zum Konflikt zwischen den Brüdern, alte Wunden werden wieder aufgerissen. "Die Kunst des Verlierens" ist nicht nur ein Sportfilm, sondern auch ein Familiendrama, in dem das Boxen den ständigen inneren Kampf des Protagonisten Christian darstellt. Christian kämpft um Anerkennung in der eigenen Familie und um die Erfüllung seines eigenen Traumes. Mit Lukas Steltner, Antonio Wannek, Laura Maria Hänsel, Adolfo Assor, Horst Günter Marx und Kai Börner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kunst des Verlierens Regie: David Voss

