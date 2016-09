EinsPlus 17:30 bis 18:00 Dokumentation Es geht um mein Leben! - Die Sendung mit dem Krause Berlin D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Berlin, Berlin - Pierre fährt nach Berlin! Dumm nur: Krause und sein Kumpel Sirat saufen sich die Plattenbauten der besten Partystadt Deutschlands derartig schön, dass beide den schlimmsten Filmriss seit Hollywoods "Hang Over" haben. Da ist es nicht hilfreich, in einer spießigen DDR Wohnung der 1980er Jahre aufzuwachen. Wie sind sie nur dort hingekommen, was ist die letzten Tage passiert und wo zum Teufel steckt Ranga? Die beiden Dickschädel machen sich auf den Weg, um ihre nebulösen Erinnerungen zu erhellen. Gut, dass sie auf Berliner Lichtgestalten treffen, die sich in schummrigen Kneipen am Prenzlauer Berg auskennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Es geht um mein Leben!