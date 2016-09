EinsPlus 15:30 bis 16:15 Dokumentation Im Höllenloch der Schöpfung Die Danakil-Wüste in Äthiopien D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken * Wüsten der Welt Die Danakil-Wüste im Nordosten Äthiopiens zählt zu den unwirtlichsten und heißesten Gebieten der Erde, mit Temperaturen von oftmals 60 Grad und mehr. Diese Senke, ein ausgetrockneter Seitenarm des Roten Meeres, liegt bis zu 150 Meter unter dem Meeresspiegel und gilt als eine der vulkanisch aktivsten Gegenden der Welt. Trotzdem leben in dieser Region aus Sand, Salz und Lavagestein etwa 130.000 Menschen. Sie gehören zum Volksstamm der Afar und sind damit die Besitzer des Bodens, der das "weiße Gold" der Danakil birgt: das Salz. Der Film zeigt das Alltagsleben der Afar und die sie umgebende Landschaft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Im Höllenloch der Schöpfung Regie: Peter Weinert/Wolfgang Uhl