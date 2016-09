EinsPlus 13:15 bis 14:00 Dokumentation Abenteuer Namib - Im Tal der Wüstenlöwen D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken "Wüsten der Welt" aus der "Expeditionen ins Tierreich" * Sie ist eine der ältesten Wüsten der Welt im Süden Afrikas: Trockenheit, Hitze und ewig wandernder Sand beherrschen das Land. Aber nirgendwo sonst auf der Erde ist das Wüstenleben so vielfältig wie in der Namib. Der Naturfilmer Thomas Behrend und die Journalistin Birgit Peters wollen herausfinden, warum Löwen, Elefanten und Pflanzen unter diesen Extrembedingungen überleben können. Das Expeditionsteam untersucht Uris - rätselhafte Erhebungen inmitten der Einöde -, beobachtet seltene Tiere an Wüstenquellen und taucht hinab in die Tiefen des größten Höhlensees der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Namib Regie: Andreas Ewels