EinsPlus 10:50 bis 11:40 Dokusoap Giraffe, Erdmännchen & Co. Der lahme Esel D 2016-09-19 07:50 Stereo 16:9 Live TV Merken Bei Gürteltier "Igor" aus dem Frankfurter Zoo steht heute Besuch von seiner Patentante an. Es gibt allerhand Neuigkeiten für sie - Igor ist nämlich Papa geworden. Mutig geht die alte Dame mit dem borstigen Säugetier auf Tuchfühlung. Im Opel-Zoo Kronberg bereitet Eselstute "Kiba" ihren Pflegern Kummer. Sie hinkt und hat Schmerzen. Ob ein Spezialverband helfen wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giraffe, Erdmännchen & Co.