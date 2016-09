Tele 5 23:45 bis 01:35 Thriller Sleep Tight E 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken César arbeitet als Portier in einem Apartmenthaus in Barcelona. Von den Mietern wird er kaum wahrgenommen, doch der Mann im Schatten weiß alles über sie. Besonders Clara hat es ihm angetan. Ihre Freundlichkeit und unbeschwerte Lebenslust verursachen bei ihm die reinste Übelkeit. Wenn er ihre Ausgelassenheit zerstört hat, hofft er Ruhe zu finden. So schleicht er sich tagtäglich in ihre Wohnung, betäubt sie mit Chloroform und legt sich zu ihr ins Bett. Später setzt er in ihrer Wohnung Kakerlaken aus, nur um dann als hilfsbereiter Kammerjäger einzuspringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Luis Tosar (César) Marta Etura (Clara) Alberto San Juan (Marcos) Iris Almeida Molina (Úrsula) Pep Tosar (Úrsulas Vater) Petra Martínez (Frau Verónica) Carlos Lasarte (Hausbesitzer) Originaltitel: Mientras duermes Regie: Jaume Balagueró Drehbuch: Alberto Marini Kamera: Pablo Rosso Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16