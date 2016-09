RTL Plus 20:15 bis 21:55 Show Let's Dance D 2011 Stereo Merken In der vierköpfigen Jury sitzen der Tanzsporttrainer und Wertungsrichter Roman Frieling, Deutschlands extravagantester Modedesigner Harald Glööckler, die Profi-Tänzerin und Wertungsrichterin Motsi Mabuse sowie der internationale Wertungsrichter und Tanzjuror Joachim Llambi. In neun glamourösen Shows wagen sich die zehn Stars jeweils mit einem Profitänzer - u.a. Isabel Edvardsson - auf das glatte Tanzparkett. Im großen Finale stehen sich schließlich nur noch die Besten gegenüber und tanzen um den Titel 'Dancing Star 2011'. Beim Tanzduell der Stars bleibt den Stars nur wenig Zeit, um die von Show zu Show wechselnden Tänze zu erlernen. Zwischen den Sendungen muss innerhalb einer Woche mindestens ein neuer Tanz einstudiert werden. In jeder Show geht es für die Teilnehmer um alles: Die Punktwertung der Jury sowie die Anrufe und SMS-Nachrichten der Fernsehzuschauer entscheiden darüber, wer im Tanzwettstreit bleiben darf - und wer seinen letzten Tango getanzt hat. Für die Prominenten heißt es also: Tanzschritte lernen, Choreographien einstudieren und eine gute Tanzshow präsentieren. Im großen Finale stehen sich schließlich nur die Besten gegenüber und tanzen um den Titel 'Dancing Star 2011'. Und das sind die zehn mutigen Stars, die sich jeweils mit einem Profitänzer auf das glatte Tanzparkett in Köln wagen: - Box-Weltmeisterin und Königin im Ring Regina Halmich - Die Femme Fatale der Schlager-Szene - Sängerin Kristina Bach - Der coole Nachwuchs-Macho und DSDS-Fünfter 'Der Checker', Thomas Karaoglan - Schauspiel-Star mit Herz Bernd Herzsprung - Die Glamour-Queen der Kelly Family mit weiblichen Kurven Maite Kelly - Der schönste Mann des deutschen Sports und Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger - Die Geschiedene von Lothar Matthäus und sich frei tanzende Liliana Matthäus - Klausi Beimer aus der 'Lindenstraße', Schauspieler Moritz A. Sachs - Teenie-Schwarm und Schauspieler mit Musik im Blut Jörn Schlönvoigt - Die preisgekrönte Tatort-Kommissarin und leidenschaftliche Tänzerin, Schauspielerin Andrea Sawatzki In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich, Sylvie van der Vaart Gäste: Gäste: Roman Frieling, Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Joachim Llambi Originaltitel: Let's Dance

