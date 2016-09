RTL 23:10 bis 01:15 Thriller Die Unfassbaren - Now You See Me USA, F 2013 Nach einer Vorlage von Boaz Yakin, Edward Ricourt Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Höhepunkt ihrer verblüffenden Zaubershow räumen "Die vier Reiter" (Jesse Eisenberg, Woddy Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco), live auf der Bühne den Tresor einer Bank leer und verteilen das Geld ans Publikum. FBI-Agent Rhodes (Mark Ruffalo) und Versicherungsmagnat Tressler (Michael Caine) wollen ihnen mit Hilfe von Ex-Magier Bradley (Morgan Freeman) auf die Schliche kommen. Doch der Banküberfall war nur das Ablenkungsmanöver für einen noch viel größeren Coup. - Spektakuläres und cleveres Heist-Movie von Actionprofi Louis Leterrier ("Transporter"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas) Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) Woody Harrelson (Merritt McKinney) Mélanie Laurent (Alma Dray) Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) Michael Caine (Arthur Tressler) Isla Fisher (Henley Reeves) Originaltitel: Now You See Me Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Ed Solomon, Boaz Yakin, Ed Ricourt Kamera: Larry Fong, Mitchell Amundsen Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16

