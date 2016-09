RTL 20:15 bis 22:25 Thriller Die Unfassbaren - Now You See Me USA, F 2013 Nach einer Vorlage von Boaz Yakin, Edward Ricourt 2016-09-18 23:10 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Illusionisten-Quartett: Als Höhepunkt ihrer verblüffenden Zaubershow räumen "Die vier Reiter" live auf der Bühne den Tresor einer Bank leer und verteilen das Geld ans Publikum. FBI-Agent Rhodes und Versicherungsmagnat Tressler wollen ihnen mit Hilfe von Ex-Magier Bradley auf die Schliche kommen. Doch der Banküberfall war nur das Ablenkungsmanöver für einen noch viel größeren Coup. - Spektakuläres und cleverer Thriller von Actionprofi Louis Leterrier ("Transporter"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas) Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) Woody Harrelson (Merritt McKinney) Mélanie Laurent (Alma Dray) Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) Michael Caine (Arthur Tressler) Isla Fisher (Henley Reeves) Originaltitel: Now You See Me Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Ed Solomon, Boaz Yakin, Ed Ricourt Kamera: Larry Fong, Mitchell Amundsen Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16

