RTL NITRO 03:30 bis 04:15 Krimiserie Law & Order Wahlbetrug USA 2001 Live TV Merken Martha Krasner wird von einem Profikiller in ihrem Wagen erschossen. Briscoe und Green finden in ihrem Umfeld kein passendes Motiv, bis ihnen der Zufall zu Hilfe kommt. Martha Krasner war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie wurde mit der Enthüllungsjournalistin Kate Pierce verwechselt, die sich mit ihren knallharten Artikeln schon viele Feinde gemacht hat. Da Kate Pierce nicht bereit ist, Einzelheiten über ihre aktuelle Story oder Informanten preiszugeben, kommt der entscheidende Hinweis erst, als die Ermittler den Killer, Martin Blatt, dingfest machen können. Blatt sagt aus, dass der Mafioso Albert Bonatto den Mord in Auftrag gegeben hatte, um den Betrug bei den Senatswahlen, über den Pierce schreiben wollte, zu vertuschen. McCoy hat Schwierigkeiten, Senatorin Anne Benton mit dem Betrug und dem darauf folgenden Mord in Verbindung zu bringen. Sein einziger Belastungszeuge ist Mafioso Bonatto, den er für eine Absprache zur Aussage bewegen konnte. Als Gegenleistung überlässt dieser ihm vier Kartons mit fast 2000 Stimmzetteln, die Bonatto in Bentons Auftrag verschwinden ließ. Um der Senatorin zumindest ein Motiv - die drohende Wahlniederlage - nachweisen zu können, erwirkt McCoy eine Zählung der Stimmzettel, die schließlich per einstweiliger Verfügung und Entscheidung wieder gestoppt wird. Aber McCoy gibt sich nicht geschlagen und kann sich doch noch gegen den Einfluss der Senatorin durchsetzen. Denn schließlich gibt Journalistin Kate Pierce ihren Informanten preis: Ein Mitarbeiter des Wahl-Komitees von Senatorin Benton kann alle illegalen Vorgänge bezeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Kate Jennings Grant (Kate Pierce) Daniel Oreskes (Jeff Waites) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: William N. Fordes, Matt Witten Kamera: John Beymer Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

