RTL NITRO 13:30 bis 13:50 Comedyserie King of Queens Der unsterbliche Hund USA 2003 HDTV Live TV Merken Als Doug seine Eltern in Florida besucht, findet er heraus, dass die beiden ihn ein Leben lang vor schmerzhaften Wahrheiten behütet haben. So kommt heraus, dass sein Hund nach seinem Ableben schon das ein und andere Mal klammheimlich durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Unterdessen überredet Spence Arthur, den Vermittler zwischen seiner Freundin und deren Mutter zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Rachel Dratch (Denise) Tyler Hendrickson (Young Doug) Dakin Matthews (Joe Heffernan) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick, David Bickel Altersempfehlung: ab 12