RTL NITRO 11:10 bis 11:55 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Duell in der Wall-Street USA 1994 Es fällt den Sliders schwer, sich in einer Parallelwelt zurecht zu finden, in der noch das alte Wild-West-Gesetz gilt und jeder Streit im Duell ausgetragen wird. Der mächtigste Mann in dieser brachialen Welt ist ein skrupelloser Wirtschaftsboss namens Jack Bullock. Als Quinn Zeuge wird, wie die Computerfirmeninhaberin Priscilla von Bullocks Männern dazu erpresst werden soll, ihr Unternehmen an den Magnaten zu verkaufen, kommt er ihr zu Hilfe. Kurze Zeit später wird er von Bullock zum tödlichen Duell gefordert! Schauspieler: Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Cleavant Derricks (Rembrandt "Cryin Man" Brown) Sabrina Lloyd (Wade Wells) John Rhys-Davies (Prof. Maximillian Arturo) James Denton (Jack Bullock) Karen Witter (Priscilla) Keegan MacIntosh (Jamie) Originaltitel: Sliders Regie: Oscar L. Costo Drehbuch: Scott Smith Miller Kamera: Robert Hudecek, Glen MacPherson Musik: Danny Lux