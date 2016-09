RTL NITRO 08:50 bis 09:40 SciFi-Serie Buck Rogers Odee-x und die Atavars (1) USA 1981 Live TV Merken Buck Rogers hat den Auftrag, den Botschafter Duvoe von Zykaria zur galaktischen Friedenskonferenz zu bringen. Das Shuttle stützt in der Wüste des Planeten R4 ab. Ein Unfall oder Sabotage? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gil Gerard (Capt. William 'Buck' Rogers) Erin Gray (Col. Wilma Deering) Thom Christopher (Hawk) Jay Garner (Admiral Asimov) Wilfrid Hyde (White) Mark Lenard (Ambassador Duvoe) Len Birman (Admiral Zite) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: Daniel Haller Drehbuch: Bob Mitchell, Esther Mitchell