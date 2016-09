RTL NITRO 05:35 bis 06:20 Actionserie CHiPs Der Preis ist heiß USA 1977 2016-09-18 04:55 HDTV Live TV Merken Ponch ist hochverschuldet. Er möchte deshalb sein Glück in einer Spielshow machen, in der die Preise für alle möglichen Artikel geraten werden müssen. Ponchs Bild erscheint danach in den lokalen Zeitungen. Allerdings nicht, weil er so hervorragend geraten hat, sondern weil ihn auf dem Highway ein ungewöhnlicher Zusammenstoß ereilte - mit unzähligen aufgeschreckten Hühnern, die gerade aus einem umgestürzten Lastwagen entkommen waren. Die Polizisten der California Highway Patrol bekommen es außerdem mit einer Bande von professionellen Autoschiebern zu tun, die sich auf den Diebstahl nobler Luxuskarossen der Marke Rolls Royce spezialisiert haben. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von attraktiven und gutgekleideten Frauen, die mit ihren eleganten Tricks stets erfolgreich sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Paul Linke (Grossman) Jaime Lyn Bauer (Carey) Tom Hallick (Bob) Originaltitel: CHiPs Regie: Ric Rondell Drehbuch: Carole Raschella, Michael Raschella, Rick Rosner, Bruce Shelly Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker