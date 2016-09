VOX 17:00 bis 18:15 Magazin Auto Mobil Reportage: Porsche Panamera D 2016 2016-09-23 05:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Porsche Panamera: Der Panamera will beides sein: Luxuslimousine und Sportwagen. Aber wie gut meistert die jetzt präsentierte zweite Generation diesen komplizierten Spagat? Äußerlich ist die Verwandtschaft zum 911er nun etwas deutlicher zu sehen, im Vergleich zum Vorgänger hat der Panamera 3,5 Zentimeter an Länge zugelegt - auf jetzt 5,05 Meter. Wichtigste Neuerung im Cockpit: Berührungsempfindliche Flächen und Displays lösen die große Anzahl an Schaltern ab. Wie bewährt sich das neue Bedienkonzept im Alltag? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Jancke, Alexander Bloch Originaltitel: auto mobil