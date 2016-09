VOX 13:30 bis 16:30 Reportage Goodbye Deutschland! Viva Mallorca! D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Jens & Daniela: Jens Büchner zahlt für seine Karriere einen hohen Preis. Eigentlich will und müsste er jetzt zuhause sein. Zuhause auf Mallorca. Dort, wo vor ein paar Tagen seine Zwillinge acht Wochen zu früh zur Welt gekommen sind. Dort, wo die Ärzte und seine Freundin Daniela noch immer um die Frühchen bangen. Doch Jens hat den bisher wichtigsten Auftritt seiner Karriere. In Deutschland. Bei einem Schlagerfestival soll er vor 40.000 Menschen auftreten - bekommt die einmalige Chance, sich unter den Großverdienern der Partybranche zu etablieren. Und als Vater von nun fünf eigenen und drei angenommenen Kindern muss der Mallorca-Auswanderer dringend mehr Geld verdienen. Peggy und Steff: Peggy und Steff sind 2005 nach Mallorca ausgewandert. Er gelernter Klempner aus Hamburg, sie Verkäuferin aus dem Spreewald - gemeinsam eröffneten die beiden in Cala Ratjada ein griechisches Restaurant. Weitere Läden folgten, die Auswanderer haben auf der Insel gutes Geld verdient. Richtig glücklich sind sie trotzdem nicht: Steff hat keine Lust mehr auf Gastronomie, er will in die Finca-Vermietung einsteigen. Peggy ist zufrieden mit der Arbeit in ihrem griechischen Restaurant, zu ihrem großen Glück fehlt aber ein Baby. Steff muss allerdings nicht unbedingt Vater werden. Fürst Heinz & Andrea von Sayn-Wittgenstein: Die Sonneninsel genießen. Arbeiten, um zu leben. Alles etwas ruhiger angehen lassen. Mit diesen Wünschen im Koffer wandern viele nach Mallorca aus - und dann oft mit leeren Taschen ganz schnell wieder zurück. Gescheiterte Auswanderergeschichten kennt Fürst Heinz zur Genüge - er kann sie nicht mehr hören. Aufgeben, jammern - so etwas bringt Heinz auf die Palme. Er selbst lebt mit Gattin Andrea in einer der teuersten Villen Mallorcas und nennt Häuser und Wohnungen in ganz Europa sein Eigen. Das teuerste Appartement des Auswanderers steht in Berlin. Doch der letzte Mieter, der Botschafter von Kuwait, ist gerade ausgezogen. Leerstand bedeutet Stillstand. Fürst Heinz fliegt nach Berlin, mit Andrea und Kumpel Costa Cordalis. Das Luxusappartement mit einer Einrichtung im Wert von 300.000 Euro muss wieder vermietet werden. Mark & Licia: Vor drei Jahren wanderten Mark und Licia mit Baby Leana von Essen nach Mallorca aus, mit der Vision, eine kleine Cocktailbar zu eröffnen. Das "Chucca" in Cala Ratjada wurde geboren - und mit großen Erfolg. Mittlerweile hat Mark auf der Insel zwei weitere Filialen eröffnet - nun plant er den neuesten Coup: die 'Calzöneria'. Ein Imbiss, der mit einer Mischung aus Döner und italienischer Calzone die Urlauber ködern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!