VOX 05:10 bis 05:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Böses Blut USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken Der renommierte Herzchirurg Dr. Daryl Sutorius hat über eine Partnervermittlung eine Frau namens Dante Britteon kennengelernt und knapp einen Monat später geheiratet. Etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit findet man Sutorius in seinem Haus in einer Blutlache. Alles sieht danach aus, als habe er Selbstmord begangen. Das glaubt auch seine Frau, die behauptet, er sei chronisch depressiv gewesen. Freunde und Familie können diese Aussage bestätigen. Dann stellt sich heraus, dass Dante 650.000 Dollar aus Daryls Rentenversicherung erhält. Zudem findet man heraus, dass Dante eigentlich Della Hall heißt und zuvor bereits vier Mal verheiratet war. Nun ist klar, dass Dante ein Motiv hatte. Doch alle Indizien lassen auf Selbstmord schließen. Wird es den Ermittlern dennoch gelingen, ihr die Tat nachzuweisen? Szenenwechsel: Eine junge Mutter namens Candice beschuldigt ihren Arzt Dr. John Schneeberger, sie in seiner Praxis unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Doch aufgrund des guten Rufs des jungen Arztes glaubt ihr niemand, und auch ein DNA-Test kann ihre Anschuldigungen nicht untermauern. Zwei Jahre später wird der Fall zu den Akten gelegt. Auch als eine zweite Frau Dr. Schneeberger der Vergewaltigung beschuldigt, kann seine Schuld durch einen DNA-Test nicht bewiesen werden. Doch Candice hat noch längst nicht aufgegeben und einen Privatdetektiv engagiert. Dieser sendet einen Lippenpflegestift aus Dr. Schneebergers Auto zum DNA-Test - mit überraschendem Ergebnis: Die DNA stimmt mit der des bei den Opfern gefundenen Spermas überein. Doch warum ergaben die vorherigen DNA-Tests keine Treffer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives