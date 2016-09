ONE 01:15 bis 01:45 Comedyserie Coupling - Wer mit wem? Neuneinhalb Minuten GB 2004 Stereo 16:9 Live TV Merken Eine Bar, drei Männer, drei Frauen und nur ein Thema: Sex, in all seinen Formen. Bei "Coupling - Wer mit wem?" schlagen sich die Freunde Steve, Jeff, Patrick, Susan, Jane und Sally quer durch den Beziehungsdschungel und lassen dabei kein Abenteuer aus. In dieser BBC-Serie von 'Sherlock'-Autor Steven Moffat kommen alle Themen auf den Tisch. Von der Frage, wie viel Pornografie eine Beziehung aushält, bis zur Socken-Etiquette beim Vorspiel. Drei Paare, drei Probleme und jeweils Neuneinhalb Minuten. In drei Episoden widmet sich diese Folge den Problemen der sechs Freunde. Zunächst müssen sich Susan und Steve über ihren bevorstehenden Nachwuchs Gedanken machen, dann versuchen Sally und Patrick mal wieder ihre Beziehung zu retten und schließlich hat Jane ein Blind Date mit Oliver. (Premiere bei ONE) In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Davenport (Steve Taylor) Sarah Alexander (Susan Walker) Richard Mylan (Oliver Morris) Gina Bellman (Jane Christie) Ben Miles (Patrick Bateman) Kate Isitt (Sally Harper) Robin Kermode (Dr. Reynolds) Originaltitel: Coupling Regie: Martin Dennis Drehbuch: Steven Moffat Musik: Simon Brant