Momo lädt einen befreundeten Flüchtlingsberater ein, der Jamal möglicherweise helfen kann. Als dieser sich mit Jamal unterhält, wird er stutzig. Kommt der Junge tatsächlich aus Syrien? Iffi wird noch misstrauischer, als sie ohnehin schon ist, und macht daraus auch keinen Hehl. Sie unterstellt Jamal schlechte Absichten. Momo sieht das anders. Hans hat Angst, dass sein Handel mit medizinischem Cannabis auffliegen könnte, nachdem ausgerechnet Angelina unangemeldet in seiner Wohnung auftaucht. Anna beruhigt ihn. Zudem kann der Erlös aus dem Cannabisverkauf auch helfen, das eine oder andere Haushaltsloch zu stopfen. Bekommen die beiden ihr blühendes Cannabis-Geschäft in den Griff - und das ohne Gewissensbisse? Paul leidet zunehmend unter der Trennung seiner Eltern. Er spürt, dass Murat und Lisa nicht ohne einander können, aber auch nicht bereit sind, über ihren Schatten zu springen. Wie kann es ihm und seiner Schwester gelingen, die Sturköpfe wieder zusammen zu bringen? In Google-Kalender eintragen