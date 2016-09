ONE 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kroatien-Krimi: Der Teufel von Split D 2016 2016-09-21 23:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vieles deutet auf einen Raubmord hin, als die Polizei im Hafen von Split die Leiche von Ante Remic (Nenad Srdelic) findet, der vermutlich mit den Ersparnissen seiner Frau zockte. Schon bald bekommen die Ermittlungen von Kommissarin Branka Maric (Neda Rahmanian) jedoch eine neue Richtung. Denn bei einem Einbruch im Haus des Opfers werden Andenken aus dessen Zeit als Offizier im Kroatienkrieg gestohlen. Dann wird ein weiteres ehemaliges Mitglied seiner Kampftruppe ermordet. Jetzt ist von dieser nur noch der Unternehmer Jerko Novak (Ralph Herforth) übrig. Der bestärkt die naheliegende Vermutung, dass Kriegsverbrechen von damals etwas mit dem aktuellen Fall zu tun haben - schließlich sei Remic der "Teufel von Split" gewesen. Für Branka haben die Ermittlungen längst eine persönliche Dimension, denn auch ihr vermisster Bruder gehörte zu der Einheit von Remic. Unterdessen verfolgen ihre Kollegen Emil (Lenn Kudrjawizki) und Borko (Kasem Hoxha) weiter die Raubmordfährte und erwischen einen drogenabhängigen Mann, der die Tat gesteht. Nun wird Branka klar, dass sie einem Ablenkungsmanöver aufgesessen ist, das jemand inszeniert hat, um weitere Morde begehen zu können. Sie ahnt zwar schon, wer das ist - braucht aber noch handfeste Beweise. Um diese zu bekommen, stellt die mutige Kommissarin dem gerissenen Täter eine Falle. Neda Rahmanian, die Hauptdarstellerin der neuen Reihe "Der Kroatien-Krimi", verkörpert eine selbstbewusste Ermittlerin, die sich als erste Leiterin einer Mordkommission in Kroatien gegen den Männerklüngel ihrer Vorgesetzten behauptet. Im Auftaktfilm "Der Teufel von Split" muss die Kommissarin ihre Feuertaufe bestehen und bringt sich in Lebensgefahr, um ihren ersten Fall zu lösen. Ihren gefährlichen Widersacher spielt Ralph Herforth betont kantig als skrupelloser Baulöwe und Kriegsverbrecher. Autor Christoph Darnstädt verbindet in den Kroatien-Krimis aktuelle Themen des jüngsten EU-Mitgliedslandes, in dem schmerzhafte Erinnerungen an die Gräuel der Jugoslawienkriege noch wach sind. Den zweiten Film der Reihe zeigt Das Erste am 22. September: "Der Kroatien-Krimi: Tod einer Legende". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neda Rahmanian (Branka Maric) Lenn Kudrjawizki (Emil Perica) Kasem Hoxha (Borko Vucevic) Max Herbrechter (Tomislav Kovacic) Juraj Kukura (Dezernatsleiter Bilic) Ralph Herforth (Jerko Novak) Andreas Guenther (Kai) Originaltitel: Der Kroatien-Krimi: Der Teufel von Split Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Christoph Darnstädt Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer Altersempfehlung: ab 12

