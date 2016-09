ONE 19:10 bis 20:00 Magazin Quarks & Co: Die Wahrheit über Vitamine! D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Vitamine gelten als wahre Wunderstoffe: Sie sollen leistungsfähiger machen, gegen Müdigkeit und Abgeschlagenheit helfen, vor Krankheiten schützen und das Alter aufhalten. Viele Menschen greifen deshalb zu Vitamin-Präparaten. Der Markt dafür boomt seit Jahren. Doch die Produkte sind umstritten. Wissenschaftler warnen: Vitamin-Pillen, -Pulver und -Brausetabletten sind meist überflüssig und sie können der Gesundheit sogar schaden. Brauchen wir zusätzlich zu unserer Ernährung Vitaminpräparate? Für Quarks & Co dokumentiert die 10-jährige Selma mit Handy-Fotos fünf Tage lang, was sie isst. Wie viele Kinder liebt sie Pizza, Pommes und Schokolade. Eine Expertin bestimmt den Vitamingehalt ihrer Nahrung. Das Ergebnis zeigt, was auch große Studien belegen: Die überwiegende Zahl der Menschen in Deutschland ist mit Vitaminen gut versorgt. Trotzdem schluckt jeder Vierte Vitaminpräparate - in der Hoffnung, etwas Gutes für die Gesundheit zu tun. Die Vitamine A, C, und E sollten beispielsweise vor Arteriosklerose oder Krebs schützen und das Altern hinauszögern. Keine einzige wissenschaftliche Studie konnte das bislang bestätigen. Im Gegenteil: Einige Untersuchungen zeigen, dass die Vitamine mehr schaden als nutzen. Über kein Vitamin wird aktuell so sehr gestritten, wie über Vitamin D. Nur einen kleinen Teil nehmen wir über die Nahrung auf. Das meiste Vitamin D bildet der Körper mit Hilfe von Sonnenlicht selbst. In den Wintermonaten geht der Spiegel im Blut zurück, weil die Haut weniger Sonnenlicht abbekommt. Viele Ärzte testen dann den Vitamin-D-Spiegel ihrer Patienten im Blut und diagnostizieren häufig einen Mangel. Doch bei genauerer Recherche fällt auf, dass es keine klare Definition für einen Vitamin-D-Mangel gibt. Quarks & Co nimmt die wissenschaftlichen Erkenntnisse unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ranga Yogeshwar Originaltitel: Quarks & Co