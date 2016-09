ONE 17:05 bis 17:50 Krimiserie Schnell ermittelt Folge: 16 Niko Hartmann A 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Leichenteile pflastern den Flugzeughangar. Niko Hartmann hat hier raumgreifend sein Leben ausgehaucht, von einem Rotor zerstückelt. Was des Gerichtsmediziners Freud ist, ist jedoch der Ermittlerin Leid. Denn während Stefan sich von der unüblichen Leiche gefordert fühlt, muss Angelika gegen Selbstüberschätzung, Proporz und Machtspielchen antreten - und sitzt dabei nicht immer am längeren Ast. Angelika Schnell untersucht den Tod von Niko Hartmann, der von einem Rotor zerstückelt wurde. - In einem Flugzeughangar wird die Leiche von Niko Hartmann gefunden, von einem Rotor zerstückelt. Während Gerichtsmediziner Stefan sich gefordert fühlt, muss Angelika gegen Selbstüberschätzung, Proporz und Machtspielchen antreten - und sitzt dabei nicht immer am längeren Hebel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Rüdiger Vogler (Heinrich Hartmann) Andreas Patton (Gernot Hartmann) Jürgen Maurer (Ulrich Haderer) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Guntmar Lasnig, Eva Spreitzhofer Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe