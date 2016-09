ONE 15:35 bis 16:20 Krimiserie Schnell ermittelt Folge: 14 Elsa Gorger A 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Fotomodel Elsa Gorger wird tot und mit verätztem Gesicht auf einer Baustelle gefunden. Zwei Theorien drängen sich auf: Elsa wurde das Opfer ihres eifersüchtigen Freundes oder das Opfer der Konkurrenzsituation im Business. Die Tatsache allerdings, dass der Mörder Elsa das Gesicht genommen hat, lässt Angelika nicht mehr los. Denn es wirkt so, als habe jemand Elsa nicht nur einfach töten, sondern ihre Schönheit nachhaltig vernichten wollen. Das Fotomodel Elsa Gorger wird tot und mit verätztem Gesicht auf einer Baustelle gefunden. Zwei Theorien drängen sich auf: Elsa wurde das Opfer ihres eifersüchtigen Freundes oder das Opfer der Konkurrenzsituation im Business. Die Tatsache allerdings, dass der Mörder Elsa das Gesicht genommen hat, lässt Angelika nicht mehr los. Denn es wirkt so, als habe jemand Elsa nicht nur einfach töten, sondern ihre Schönheit nachhaltig vernichten wollen. Folge 14 der österreichischen Erfolgs-Serie, in der Angelika Schnell, Leiterin der Mordkommission Wien, und ihr Team auf Verbrecherjagd gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Andreas Lust (Stefan Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Katharina Straßer (Maja Landauer) Fiona Hauser (Kathrin) Simon Morzé (Jan) Philipp Moog (Peter Feiler) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Michael Riebl Drehbuch: Guntmar Lasnig, Eva Spreitzhofer Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12