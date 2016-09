ONE 07:30 bis 08:00 Magazin Frau tv Eltern ja - Liebe nein: Co-Parenting / Drei Jahre Umschulung: Aber keine Stelle in dem Beruf / Heute sind sie Freundinnen: Hala aus Syrien und Sigi aus Dortmund / Buchtipps mit Christine Westermann D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken frauTV stellt die Lebenswirklichkeit von Frauen dar und möchte den Zuschauerinnen Mut machen, ihren ganz eigenen Lebensplan zu entwickeln. Durch gut recherchierte Informationen aus Medizin, Wirtschaft, Politik, aber auch aus den Bereichen Mode und Unterhaltung. Mit einem Augenzwinkern - nicht mit dem Holzhammer!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Heinrich Originaltitel: frauTV