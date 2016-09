ONE 05:30 bis 06:00 Magazin ttt - titel thesen temperamente Kulturmagazin Sondersendung von den 73. Filmfestspielen in Venedig / "Jackie" - ein Film über die Stunden nach dem Attentat auf John F. Kennedy / Ulrich Seidls "Safari" - ein Film über Menschen, die Tiere töten / "Snowden" als Held - Oliver Stone verfilmt die Jagd auf den Whistleblower / "Frantz" - François Ozon erzählt von Schuld und Vergebung nach dem Krieg D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken ttt wird im wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen der ARD Landesrundfunkanstalten verantwortet: BR, HR, MDR, NDR, RBB und WDR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Moor Originaltitel: ttt - titel thesen temperamente