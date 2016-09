tagesschau24 03:05 bis 03:50 Porträt Menschen hautnah Viktor und der Selbstmord D 2016 Live TV Merken An einem Freitag im November wirft sich Viktor vor einen Zug. Ein Polizist Vor Ort Moderation Andreas Klinner bemerkt, dass Viktor sich noch bewegt, ruft einen Notarzt und rettet damit Viktors Leben. Doch der kann zu diesem Zeitpunkt nicht dankbar sein. Als er im Krankenhaus erwacht und realisiert, dass er beide Beine verloren hat, ist seine Todessehnsucht stärker als je zuvor. Mit Hilfe einer Psychologin erfährt Viktor, dass er an der so genannten Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer depressiven Erkrankung, leidet. Tabletten helfen gegen die schweren Symptome. Heute kann Viktor sagen, dass er zum Glück mit seinem Suizidversuch scheiterte. Früher war Viktor ein unauffälliges Kind, scheinbar unbeschwert, sorglos, frei. Viktors Eltern bemerkten bei ihrem Sohn zwar hin und wieder auffällige Verhaltensweisen, an eine schwere psychische Erkrankung dachten sie aber zu keinem Zeitpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zum Glück gescheitert - Viktor und der Selbstmord

