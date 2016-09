tagesschau24 11:15 bis 12:00 Reportage Steak ohne Reue? Diezemanns Reisen zu Fleischessern und Fleischverweigerern D 2016 2016-09-24 06:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Fleisch essen ohne Reue gehört unbedingt dazu, sagen die Einen. Fleisch essen geht gar nicht, sagen die Anderen. SWR Reporter Kai Diezemann hängt irgendwo dazwischen. Eigentlich mag er ein gutes Steak, andererseits will er nicht, dass Tiere leiden müssen, um seinen Hunger zu stillen. Er sucht die Lösung nicht theoretisch, sondern ganz praktisch beim Schlachtseminar. Er ist dabei, wenn ein Schwein getötet wird, zerlegt es selbst und hilft beim Wurstmachen. Er besucht Restaurants, in denen ein Steak über 100 Euro kostet und befragt den wohl prominentesten Vegetarier der Welt, den Bestseller-Autor Jonathan Safran Foer, in New York zum Sinn und Zweck des Vegetarismus. Diezemann entdeckt Orte in Deutschland, an denen Tiere noch so leben dürfen, wie man es sich wünscht. Am Ende muss er sich entscheiden, ob er weiterhin Fleisch essen wird - oder lieber nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Steak ohne Reue? Regie: Kai Diezemann/Tina Rentsch