n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Wunder der Natur - Wahrnehmung GB 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Riechen, schmecken, fühlen, tasten, hören. Bestimmte Tiere weisen extreme Fähigkeiten im Bereich der Sinne auf. Über die visuellen Fähigkeiten des Schmetterlings bis zum beeindruckenden Gehörsinn des Elefanten - welche Sinne bieten den größten Schutz zum Überleben? Die Dokumentation zeigt einzigartige Phänomene des Tierreichs und was der Mensch daraus lernen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Genius of Nature

