n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Das Boston-Attentat USA 2013 16:9 HDTV Am 15. April 2013 gegen 14.50 Uhr explodieren im Abstand von 13 Sekunden zwei versteckte Sprengsätze auf der Zielgeraden des Boston-Marathons. Die Explosionen reißen drei Menschen in den Tod, 264 werden verletzt. Nur fünf Tage später ist einer der beiden Tatverdächtigen tot, der andere festgenommen. Die n-tv Dokumentation zeigt, wie Ermittler und Anti-Terror-Experten den Attentätern mit neuster Technologie, kombiniert mit klassischer Detektivarbeit, in so kurzer Zeit das Handwerk legen konnten. Originaltitel: Manhunt - Boston Bombers