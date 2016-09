n-tv 20:15 bis 20:40 Dokumentation Super-Sinne der Tiere - Sehvermögen USA 2014 2016-09-18 03:50 16:9 HDTV Merken Tiere sehen die Welt mit völlig anderen Augen als Menschen. Greifvögel erkennen aus immenser Höhe Beutetiere, Katzen können im Dunkeln sehen und Insekten können sogar erkennen, was hinter ihrem Rücken passiert. Ob sie unter Wasser leben oder hoch in der Luft, ihr Sehvermögen sichert das Überleben. Die n-tv Dokumentation sieht ganz genau hin und stellt Kurioses aus der Tierwelt vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses

