n-tv 19:05 bis 20:00 Dokumentation Safari-Paparazzi: Wildlife pur SA 2009 16:9 HDTV Mit dem Fernglas die Geburt eines Löwen beobachten oder einen Kampf zwischen dem König der Tiere und dem hungrigen Herausforderer miterleben? Safari-Touristen wird ein unvergessliches Programm geboten! Intime und unvergessliche Einblicke in das Tierreich werden den Urlaubern gewährt. Diese n-tv Dokumentation zeigt spannende Momente der afrikanischen Wildnis und präsentiert unvergleichliche Bilder der Natur. Der Kölner Zoodirektor Theo Pagel kommentiert diese einzigartigen Erlebnisse. Originaltitel: Caught In the Act