n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation 75 Jahre SUV - Die Geschichte der Geländewagen D 16:9 HDTV Vom Nutzfahrzeug des US-Militärs zur Kultmarke - der Jeep hat das geschafft. In 75 Jahren entwickelt er sich zum Vorgänger aller bis heute gebauten SUV's und die zählen mittlerweile zur neuen Luxusklasse. Was macht den Reiz des Jeeps aus? Die n-tv Dokumentation begibt sich auf eine spektakuläre Reise in die Vergangenheit und zeigt wie und warum der Jeep die Autowelt so sehr prägt. Originaltitel: 75 Jahre SUV - Die Geschichte der Geländewagen