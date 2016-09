WDR 22:45 bis 23:45 Show Zimmer frei! Thomas Gottschalk D 2016 2016-09-18 05:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken TV-Legende Thomas Gottschalk bewirbt sich in der letzten regulären Folge um ein Zimmer in der ebenso legendären TV-WG. Selbstverständlich wird er von Christine Westermann und Götz Alsmann einem strengen Eignungstest unterzogen … Zum Abschied gibt es nächsten Sonntag (25.9.) noch ein fulminantes Finale mit vielen Gästen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Westermann, Götz Alsmann Gäste: Gäste: Thomas Gottschalk (Showmaster und Moderator) Originaltitel: Zimmer frei! - Prominente suchen ein Zuhause