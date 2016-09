WDR 07:35 bis 08:05 Familienserie Lindenstraße Folge: 1595 Gas geben D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Antonia lässt Jamal heimlich an Iffis Computer, damit er übers Internet mit seinem Onkel in Recklinghausen Kontakt aufnehmen kann. Als Iffi vorzeitig nach Hause kommt und den 15-jährigen Flüchtling entdeckt, fliegt die ganze Heimlichtuerei auf. Iffis Haltung dem Flüchtling gegenüber ist eher skeptisch, während Momo aufgeschlossener und freundlicher auf den verängstigten Jungen zugeht. Doch was wird nun aus ihm? Hans hat sich entschlossen, heimlich Cannabis an weitere Parkinsonkranke als Medikament anzubieten, gegen eine kleine "Spende". Anna kommt aber nicht darüber hinweg, dass die ganze Aktion illegal ist. Andererseits könnten sie sich nun endlich einige Dinge leisten, auf die sie bislang verzichten mussten. Kann Hans sie überzeugen? Als Paul mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall verursacht und im Schlamm stecken bleibt, nimmt Lisa die Schuld auf sich und bittet Murat um Hilfe. Beim Versuch, das Auto aus dem Dreck zu ziehen, erleidet Murat einen Hexenschuss. Es kommt zum Streit zwischen den Getrennten ganz wie in früheren Zeiten - und Paul plagt das schlechte Gewissen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Irene Fischer (Anna Ziegler) Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Moritz Zielke (Momo Sperling) Mohamed Issa (Jamal Bakkoush) Siemoneit-Barum (Iffi Zenker Rebecca) Erkan Gündüz (Murat Dagdelen) Henriette Gonnermann (Frau Petzold) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Dominikus Probst Drehbuch: Catrin Lüth Kamera: Rene Begas Musik: Jürgen Knieper