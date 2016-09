Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Unter Druck USA 2016 2016-09-18 00:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der ehemalige Navy-Soldat Diego de la Rosa starb in der Dekompressionskammer eines Taucherbasisschiffes. Er hatte mit drei Kollegen den Auftrag, die Eignung von speziellen Unterwassercontainern zu überprüfen. Die Ermittler werden mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, denn die Taucher sitzen aus gesundheitlichen Gründen in der Dekompressionskammer fest In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Brendan Fehily Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

