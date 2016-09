Sat.1 18:55 bis 19:55 Reportage Julia Leischik sucht: Bitte melde dich D 2016 16:9 HDTV Merken Als Jasmin (41) und Sonja (44) noch klein waren, starb ihre Mutter bei einem Autounfall. Ihr Vater Adolfo gab sie damals zur Adoption frei und ging zurück nach Italien. Nun wollen die Schwestern ihn wiedersehen. Edith (77) ist auf der Suche nach ihrem Sohn Fred (58). Sie lebte in dem Glauben, dass er an einer Lungenentzündung starb, während Ediths Mutter für ihn sorgte. Doch als diese 1995 starb, offenbarte sie Edith, dass sie Fred in der Ex-DDR zur Adoption freigegeben hatte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Leischik Originaltitel: Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich