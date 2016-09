Sat.1 15:15 bis 17:55 Actionfilm Mission: Impossible - Phantom Protokoll USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schwindelerregende Action mit Superstar Tom Cruise ... Der Top-Agent Ethan Hunt hat ein neues Ziel: Der gerissene Terrorist Cobalt will einen Nuklearkrieg provozieren. Ethans IMF-Team muss zunächst in die Hochsicherheits-Archive des Kremls einbrechen, um Cobalts Identität zu ermitteln. Die äußerst riskante Aktion entpuppt sich als perfide Falle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Ethan Hunt) Paula Patton (Jane Carter) Simon Pegg (Benji Dunn) Jeremy Renner (William Brandt) Michael Nyqvist (Kurt Hendricks) Vladimir Mashkov (Anatoly Sidorov) Samuli Edelmann (Wistrom) Originaltitel: Mission: Impossible - Ghost Protocol Regie: Brad Bird Drehbuch: Josh Appelbaum, André Nemec Kamera: Robert Elswit Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12