Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Tiefer als tief CDN, AUS 2015 Stereo HDTV Ant hat Geburtstag und möchte das Bestmögliche herausholen, indem er ihn durch das Bereisen verschiedener Zeitzonen verlängert. Doch leider scheitert der Plan, weil die Nektons noch auf eine Lieferung von Professor Genius warten müssen. Als die Familie um Hilfe gebeten wird, um eine verlorene Ladung zu bergen, bekommt Ant endlich die Chance für sein Geburtstagsabenteuer - denn er darf an den tiefsten Punkt des Meeres tauchen! Originaltitel: The Deep Altersempfehlung: ab 6