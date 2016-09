Super RTL 17:10 bis 17:40 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 24 Die dunkle Uhr USA, DK, CDN, SIN 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Garmadon zweifelt an der Richtigkeit seines Vorhabens, da er Lloyd nicht verletzen oder verlieren will. Das Ultraböse versucht jedoch, ihn wieder auf den Weg des Bösen zu bringen. Misako entdeckt indes in der Prophezeiung, dass der Countdown zum Kampf gestoppt werden kann, wenn man den Helm der Schatten wieder an seine Stelle in der Uhr zurückbringt. Umgehend macht sich Misako auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Regie: Martin Skov Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman, Joel Thomas Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6