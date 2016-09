Super RTL 13:20 bis 14:45 Trickfilm Barbie und das Diamantschloss USA 2008 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie und Teresa sind die dicksten Freundinnen. Sie lieben Musik und Mädchen über alles. So kommt es, dass sie einem kleinen Mädchen eine sagenhafte Geschichte erzählen. Von den zwei Freundinnen Delia und Alexa, die in einer bunten Fantasiewelt leben. Auch Delia und Alexa lieben Musik über alles. Eines Tages finden sie einen Zauberspiegel, der die schöne Prinzessin Melody gefangen hält. Die Freundinnen wollen sie befreien, doch dazu müssen sie das sagenumwobene Diamantschloss finden. Wo ist es? Die Zwillinge Jeremy und Ian helfen Delia und Alexa bei der Suche. Denn die Zeit drängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie And the Diamont Castle Regie: Gino Nichele Drehbuch: Elana Lesser, Cliff Ruby Musik: Arnie Roth Altersempfehlung: ab 6