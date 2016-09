Super RTL 09:25 bis 09:45 Trickserie Sally Bollywood Die verschwundenen Handys / Spion im Anflug F 2010 2016-10-14 12:25 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Zum Leid aller Schüler werden in der Schule jeden Morgen alle Handys eingesammelt. Erst nach dem Unterricht werden sie wieder an die Besitzer verteilt. Doch zum Unterrichtsende sind plötzlich alle Handys verschwunden. Ein Handy-Dieb hat den Lehrerschrank aufgebrochen! Das ist natürlich ein Fall für Sally und Doowee. 2. Geschichte: Das SBI muss in zwei Fällen gleichzeitig ermitteln. Zum einen verschwindet auf mysteriöse Art und Weise das Frühstück aus den Brotdosen der Schüler an der Little Bombay High und zum anderen kommt es zu zahlreichen Explosionen in Alberts Raketen-AG. Schon nach einigen Ermittlungen merken Sally und Doowee dass die beiden Fälle in Verbindung zueinander stehen. Doch was haben Butterbrote mit Raketen zu tun und wer steckt bloß dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6