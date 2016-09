Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Henri hat Angst / Die Geburtstagsparty / Wo ist Frau Eule? F 2011 2016-10-14 05:35 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wolfis Freund Henri hat oft Angst, besonders vor den gemeinen Brüdern Borstig. Um ihm beizubringen, wie man mutiger wird, geben ihm Wolfi und seine Freunde Simon und Emil Unterricht im 'mutig sein'. Doch schnell wird klar, dass auch Wolfi, Simon und Emil nicht immer mutig sind. 2. Geschichte: Wolfi hat Geburtstag, deshalb hat er seine Freunde Emil, Simon und Ivo eingeladen. Doch auch Wanja und Kiki kommen mit einem Geschenk vorbei. Wolfi findet das blöd, er möchte auf keinen Fall mit den Mädchen spielen. Wenn Wolfi da mal nichts verpasst. 3. Geschichte: Frau Eule ist nicht in die Schule gekommen. Wolfi und Simon gehen der Sache auf den Grund und entdecken vor Frau Eules Tür ganz viel Kram und eine Nachricht. Will Frau Eule etwa umziehen? Das fänden Wolfi und Simon gar nicht gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf