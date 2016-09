RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live Carl Zeiss Jena - Berliner AK 07 D 2016 Live HDTV Live TV Merken Gerade einmal zwei Tore fehlten dem Berliner AK in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Motivation genug für den BAK, einen erneuten Anlauf in Richtung 3. Liga zu starten. Dort möchte auch der FC Carl Zeiss Jena hin. Schließlich gehören die Thüringer als Europapokalfinalist von 1981 und dreimaliger DDR-Meister zu den renommiertesten Vereinen Ostdeutschlands. Das rbb Fernsehen überträgt die Begegnung zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Berliner AK live aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stephanie Müller-Spirra Originaltitel: Fußball