RBB 13:15 bis 14:00 Dokumentation Lippenbären - Abenteuer mit dem wahren Balu D 2012 HDTV Live TV Merken Indische Lippenbären wurden durch das Dschungelbuch weltberühmt, sie dienten schließlich als Vorlage für Balu den Bären. Umso erstaunlicher, dass es über diese charismatischen Tiere keinen Naturfilm gibt. Der Grund: Lippenbären sind extrem kamerascheu und meist nachtaktiv, zudem können sie sehr gefährlich werden. Jedes Jahr kommt es in Indien zu tödlichen Zwischenfällen. Selbst Biologen wissen über Lippenbären in freier Wildbahn so gut wie gar nichts. Die Tierfilmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg stellen sich der enormen Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lippenbären - Abenteuer mit dem wahren Balu Regie: Oliver Goetzl/Ivo Nörenberg