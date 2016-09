RBB 11:15 bis 12:00 Arztserie Der Bergdoktor Der Floh im Ohr D, A 1993 HDTV Live TV Merken Maxls Freund Michi, der Sohn des Schreiners und Bergführers Luis Kofler, hat Symptome, die auf eine schwere Blutkrankheit hinweisen. Der Bergdoktor untersucht den Jungen und findet seine bösen Ahnungen bestätigt: Michi hat Leukämie und muss sofort ins Krankenhaus nach Hall. Nur eine Knochenmarkstransplantation kann sein Leben retten. Der geeignete Spender - am besten ein Blutsverwandter - muss schnell gefunden werden. Michis Mutter Bärbel gerät in eine Zwickmühle. Denn wie sie dem Bergdoktor gesteht, stammt Michi aus einer Verbindung vor ihrer Hochzeit mit Luis. Den Namen von Michis leiblichem Vater will Bärbel nicht preisgeben. Luis, der das Gespräch zufällig belauscht, ist tief enttäuscht und flüchtet sich in den Alkohol. Der Bergdoktor versucht, zwischen dem Paar zu vermitteln. Doch vergebens. Erst als Elfriede Angerer erfährt, dass ihr Mann Michis leiblicher Vater ist und ihm zuredet, dem todkranken Kind zu helfen, wendet sich das Blatt... Privat treibt den Bergdoktor die Eifersucht um: Weil seine Wohnung unter Wasser steht, wohnt der gutaussehende junge Assistenzarzt Dr. Engel aus Hall vorübergehend im Doktorhaus. Thomas und Maxl sind sich nicht ganz sicher: Hat Dr. Engel vielleicht ein Auge auf Sabina geworfen? Zur großen Erleichterung der beiden stellt sich heraus, dass Traudl Dr. Engels Auserwählte ist. Weitere Folgen der beliebten "Bergdoktor"-Serie von 1992, mit Gerhart Lippert in der Titelrolle, sendet das rbb Fernsehen am nächsten Sonnabend ab 20.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Robert Thayenthal Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare