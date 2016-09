RTL Passion 19:30 bis 22:30 Liebesfilm Devdas - Flamme unserer Liebe IND 2002 Nach dem Roman von Sarat Chandra Chattopadhyay 2016-09-24 22:55 20 40 60 80 100 Merken Indien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Devdas wird als Sohn des reichen Narayan Mukherjee geboren und verbringt seine Kindheit in dem idyllischen Dorf Taj Sonapur. Schon bald verbindet ihn eine tiefe Freundschaft zu dem Nachbarsmädchen Parvati, das von ihren Eltern Paro genannt wird. Devdas strenger Vater schickt ihn jedoch nach England, damit er dort Jura studiert. Jahre später kehrt er zurück nach Indien und wird von seiner Familie überschwänglich willkommen geheißen. Doch Devdas hat auch jetzt nur Augen für die schöne Paro. Die beiden erkennen schnell, dass aus ihrer tiefen Sympathie längst Liebe geworden ist und so planen sie zu heiraten. Doch gerade das kommt für seine traditionsbewussten Eltern nicht in Frage, denn Paros Mutter Sumitra arbeitete einst als Tänzerin. Um die nicht standesgemäße Verbindung zu verhindern, demütigen sie Sumitra und sorgen damit für ein tiefes Zerwürfnis zwischen beiden Familien. Auch Devdas gelingt es nicht zu vermitteln. Verzweifelt verlässt Devdas den Palast seiner Eltern und hinterlässt auch Paro einen Brief, in dem er sie auffordert, ihn ein für alle Mal zu vergessen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Devdas Mukherji) Aishwarya Rai ("Paro" Parvati) Madhuri Dixit (Chandramukhi) Jackie Shroff (Chunnilal) Kiron Kher (Sumitra) Smita Jaykar (Kaushalya) Tiku Talsania (Dharamdas) Originaltitel: Devdas Regie: Sanjay Leela Bhansali Drehbuch: Prakash Kapadia, Sanjay Leela Bhansali Kamera: Binod Pradhan Musik: Ismail Darbar, Monty Altersempfehlung: ab 12