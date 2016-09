RTL Passion 17:15 bis 17:40 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Katrin hält es zunächst für einen Scherz, als Alexander vorschlägt, Till als kreativen Berater für die Stiftung zu engagieren. Doch mit fachlichen Argumenten kann sie den Vorschlag nicht aushebeln. Sie will aber auch nicht anführen, dass sie nicht mit Till arbeiten will, weil er ihr nicht so gleichgültig ist, wie sie vorgibt. So sitzt sie mit Till am Verhandlungstisch, und mit einem Mal ist die alte Nähe und Vertrautheit zwischen ihnen wieder da. Katrin kann nicht länger leugnen, dass sie noch Gefühle für Till hat... Während Sophie vergeblich auf das Model wartet, bekommt Jasmin mit, wie Emily versucht, ihn zu überzeugen, für Tussi Attack zu arbeiten. Fassungslos verhindert sie die Vertragsunterzeichnung, aber Emily macht klar, dass sie im Konkurrenzkampf mit City Stylz keine Rücksicht nehmen können. Jasmin lässt sich breitschlagen, das Model doch für Tussi Attack zu verpflichten, und hadert damit, wie sie das nun Sophie beibringen soll... Während Ayla den Kuss abbricht und Van Cluven eine gehörige Absage erteilt, kann David sich nur mit Mühe darin bremsen, sich Van Cluven zu packen. Mit unterdrückter Wut verschweigt er, dass er den Kuss gesehen hat, führt die Verhandlungen mit Van Cluven fort und sichert sich den vorläufigen Zuschlag für die Immobilie. Ayla freut sich ehrlich für ihn und erwähnt ebenfalls mit keiner Silbe den Kuss. Aber warum nicht? Davids Argwohn ist geweckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten