RTL Passion 11:35 bis 12:05 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Durch Ringos Auftauchen gelingt es Fiona, Benedikts Griff zu entkommen. Während Benedikt Andrea zornig klarmacht, dass er den Diebstahl des Schmucks nicht bei der Polizei anzeigen kann, bemerkt Easy Spuren des Kampfes an Fionas Hals. Doch Fiona wehrt ihn ab. Irene gegenüber lässt Fiona durchblicken, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Kurz darauf bestellt sie Benedikt auf die Dachterrasse. Nicht weniger geschockt ist Roswitha, als sie in den Morgenstunden Fiona leblos im Innenhof entdeckt. Jules Versöhnungsversuch scheitert. Malte macht Caro klar, dass er keinen Weg sieht, ihren Seitensprung mit Tobias verzeihen zu können. Die vor Liebeskummer verzweifelte Caro läuft ausgerechnet Tobias in die Arme. Als sie ihm bei einem Problem durch ihr Improvisationstalent helfen kann, vergisst sie für eine Weile, wie sehr ihr Maltes Ablehnung eigentlich zusetzt. Durch Tobias liebevolle Komplimente animiert, gibt Caro Tobias einen Kuss... Rufus und Britta genießen bereits vor Erscheinen des Ivy-Buchs die Annehmlichkeiten des Promi-Autoren-Lebens aus vollen Zügen. Doch als Till eine Homestory ankündigt, kommt es zwischen den beiden zum Streit. Denn Britta hat völlig andere Vorstellungen davon, wie eine Ivy-Wohnung auszusehen hat, als Rufus, der sich vor allem als Autor darstellen will. Als Till schließlich einen diplomatischen Kompromiss vorschlägt, ist Rufus immer noch nicht bereit, sich dem Ivy-Diktat zu fügen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns