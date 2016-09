RTL Passion 09:30 bis 10:20 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die Kalle Falle D 2003 Merken Maja gerät ins Visier von Kalle und Fisch, als sie deren Vorhaben, ihre Drogengeschäfte wieder aufzunehmen, durchkreuzt. Maja hält dem Druck zunächst stand, doch schließlich wird ihr bewusst, dass Kalles Einfluss nicht an den Toren von Reutlitz endet... Die Beendigung des Tanzkurses durch den Abschlussball bedeutet auch das Ende der Treffen von Melanie und Mike. Während Melanie ganz auf die Fortführung des Tanzkurses setzt und sich deswegen besonders wohlerzogen verhält, hat Mike andere Pläne... Die reiche Friederike muss eine sechswöchige Strafe in Reutlitz absitzen. Insbesondere Raffaella ist von ihrer hochnäsigen Zellengenossin genervt - vor allem, als diese auch noch beginnt, sie unaufgefordert in Sexualfragen zu beraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Martin Wilke, Andreas Fuhrmann, Martina Müller, Sven Miehe, Jonas Baur Musik: Karim Sebastian Elias